Upstart Holdings: Kursziel liegt bei 20,94 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte Upstart Holdings einen Zuwachs von +4,52% verbuchen, was in der Summe der vergangenen fünf Tage einem Minus von -35,54% entspricht. Die Marktstimmung ist momentan pessimistisch.

Allerdings meinen die Analysten in den Bankhäusern dass das wahre Kursziel von Upstart Holdings bei 20,94 EUR liegt. Wenn sie damit recht behalten sollten, würde dies ein Risiko für Investoren von -31,55% bedeuten. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Zurzeit empfehlen 1 Analyst(en) den Kauf der Aktie von Upstart Holdings und 5 Experten halten sich neutral mit “halten”. Die Verkaufsempfehlungen kommen noch immer hauptsächlich mit einer Meinung aus drei Analysen und sechs Experten sprechen sogar davon die Aktie unverzüglich zu verkaufen. Das Guru-Rating...