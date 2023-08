Upstart Holdings: Kursziel bei 20,79 EUR - Aktie aktuell unterbewertet

Die Upstart Holdings-Aktie verzeichnete gestern einen Kursanstieg von +1,64% an der Börse. Die Gesamtbewegung in den letzten fünf Handelstagen beträgt jedoch -37,32%. Eine pessimistische Stimmung scheint daher derzeit am Markt vorzuherrschen.

Analysten gehen davon aus, dass das wahre Kursziel für die Aktie von Upstart Holdings bei 20,79 EUR liegt und damit ein mittelfristiges Investitionsrisiko von -29,61% besteht. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung aufgrund des jüngsten negativen Trends.

Derzeit halten sich 5 Analysten mit einer neutralen Bewertung zurück. Ein starkes Kaufsignal geben lediglich einer von insgesamt einem Analyst ab während drei weitere einen Verkauf empfehlen. Der Anteil optimistischer Analysen beläuft sich demnach auf lediglich +6,67%.

Das Guru-Rating blieb unverändert bei...