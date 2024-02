Upstart Holdings-Investoren können es immer noch nicht glauben

Das Anleger-Sentiment für die Upstart-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wobei an 11 Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen eher negative Diskussionen stattfanden. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen von den Anlegern diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnittskurs der Upstart-Aktie einen Wert von 32,18 USD auf, während der aktuelle Kurs bei 31,76 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf Basis des GD200. Der GD50 liegt bei 34,93 USD, was einen Abstand von -9,08 Prozent zur aktuellen Kursentwicklung bedeutet und somit zu einer negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Upstart-Aktie liegt bei 70,82, was auf eine negative Einschätzung hindeutet. Auch der RSI25 von 65,08 deutet auf eine neutrale Bewertung hin, was insgesamt zu einer negativen Gesamteinschätzung führt.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten 30 Tagen zunehmend eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Upstart-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des RSI eine negative Bewertung.