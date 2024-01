Die Upstart Holdings-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Das Anleger-Sentiment bezüglich der Aktie von Upstart hat in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgerufen. Nur an drei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Heute erhält die Aktie aufgrund dieses Stimmungsbildes eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) signalisiert mit einem Wert von 80,56 eine "Schlecht"-Einstufung für Upstart. Der RSI25, der auf 25 Tage bezogen ist, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie abgegeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Upstart-Aktie bei 31,14 USD liegt, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Hingegen wird der GD50 bei 33,24 USD angegeben, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Die Gesamtbewertung des Kurses basierend auf 50 und 200 Tagen ergibt eine "Neutral"-Einschätzung.

Die langfristige Stimmungslage bei Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Beitragsanzahl und Diskussionsintensität über die Aktie von Upstart. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet ebenfalls eine negative Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.