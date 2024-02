Upstart Holdings Aktie: Das wird teuer!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Upstart-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 33,33 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (24,51 USD) um -26,46 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 35,63 USD weist mit einer Abweichung von -31,21 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin.

Analysten haben Upstart in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 2 "Neutral" und 2 "Schlecht"-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Für die Aktie wird ein Kursziel von durchschnittlich 41,5 USD prognostiziert, was eine erwartete Kursentwicklung von 69,32 Prozent impliziert und somit als "Gut" eingestuft wird.

Die Anlegerstimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anlegerstimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.