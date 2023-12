Upstart Holdings Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Upstart eingestellt waren. Es gab sieben positive und einen negativen Tag, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Upstart daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Upstart als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen Bewertungen vor: 1 Gut, 3 Neutral, 3 Schlecht. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 28,25 USD, was einer Erwartung von -37,19 Prozent entspricht. Daher erhält Upstart von den Analysten insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Upstart. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde deutlich weniger über Upstart diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hindeutet und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Upstart aktuell bei 29,8 USD verläuft, was die Einstufung "Gut" ergibt. Der Abstand des Aktienkurses von 44,98 USD zu dieser Linie beträgt +50,94 Prozent. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist positiv, mit einer Differenz von +48,99 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".