Upstart Holdings Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die technische Analyse der Upstart-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 30,55 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs mit 33,95 USD einen Abstand von +11,13 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 31,77 USD, was einer Differenz von +6,86 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Upstart-Aktie basierend auf den beiden Zeiträumen als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Upstart haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Veränderungen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Upstart für diese Stufe daher ein "Schlecht".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral über Upstart diskutiert. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten überwiegend negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Schlecht" eingestuft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Upstart-Aktie kurzfristig als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu wird sie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Upstart daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.