Upstart Holdings Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Aktie von Upstart wird von Analysten als "Neutral" eingestuft, basierend auf langfristigen Meinungen. Die Bewertungen der Analysten zeigen, dass eine "Gut"-Bewertung, drei "Neutral"-Bewertungen und drei "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Es gab keine Analystenupdates in den letzten 30 Tagen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 28,25 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -38,35 Prozent erzielen könnte, basierend auf ihrem aktuellen Preis von 45,82 USD. Daher ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Schlecht". Die Gesamtbewertung der Redaktion für die Analysteneinschätzung lautet "Neutral".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Upstart stark ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist positiv auf eine "Gut"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse der Upstart-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage deutet auf eine positive Bewertung hin. Insgesamt wird die Upstart-Aktie somit auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung rund um die Upstart-Aktie wurde auch in sozialen Medien untersucht. Die Kommentare und Befunde waren neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die langfristige Meinung der Analysten "Neutral" ist, das Sentiment und der Buzz im Internet eine "Gut"-Einstufung ergeben und die technische Analyse auch zu einem "Gut"-Rating führt. Die Stimmung der Anleger wird als "Neutral" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Upstart Holdings-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Upstart Holdings jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Upstart Holdings-Analyse.

Upstart Holdings: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...