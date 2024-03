Upstart Holdings Aktie: Das hat Gewicht!

In den letzten zwei Wochen wurde Upstart von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auf der anderen Seite wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene eine neutrale Einstufung erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine neutrale Einstufung.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Upstart hat sich in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine schlechte Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Upstart wurde in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem schlechten Rating bewertet.

In den letzten zwölf Monaten liegen für Upstart 1 positive, 2 neutrale und 1 negative Einschätzung von Analysten vor, was im Durchschnitt einer neutralen Bewertung entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Upstart vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 41,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs von 27,34 USD könnte die Aktie damit um 51,79 Prozent steigen, was einer positiven Empfehlung entspricht. Aus Analystensicht erhält die Upstart-Aktie somit insgesamt eine positive Empfehlung.

In technischer Hinsicht ist die Upstart-Aktie mit einem Kurs von 27,34 USD inzwischen -13,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen negativen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls negativ, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -18,92 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als schlecht eingestuft.