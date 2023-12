Upstart Holdings Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Das Anleger-Sentiment für die Upstart-Aktie ist laut einer Analyse insgesamt "Schlecht". In den sozialen Medien dominierten zuletzt vor allem negative Meinungen über das Unternehmen. Auch die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Upstart, was zu einer allgemein schlechten Bewertung führte.

Aus den Bewertungen von 7 Analysten in den letzten zwölf Monaten ergeben sich 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Einstufungen, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates zu Upstart gab, ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 28,25 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um -37,56 Prozent vom letzten Schlusskurs (45,24 USD) fallen könnte, was zu einer insgesamt "Schlechten" Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Upstart bei 28,83 USD liegt und die Aktie selbst einen Kurs von 45,24 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung mit einer Distanz von +56,92 Prozent zum GD200 und +62,73 Prozent zum GD50.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Upstart-Aktie sowohl auf 7-Tage- (Wert: 10) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 19,63) überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Anleger-Stimmung, der Analysteneinschätzung, der technischen Analyse und des Relative Strength Index eine überwiegend "Schlechte" Bewertung für die Upstart-Aktie.