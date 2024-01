Upstart Holdings Aktie: Wohin geht die Reise?

Die technische Analyse der Upstart-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 31,84 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 33,23 USD liegt, was einer Abweichung von +4,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (34,21 USD) weicht mit einer Abweichung von -2,86 Prozent nur leicht vom letzten Schlusskurs ab, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Upstart-Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 33,45, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 65,23, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Von den insgesamt 7 Analystenbewertungen der vergangenen zwölf Monate für die Upstart-Aktie sind 1 "Gut", 3 "Neutral" und 3 "Schlecht". Dies führt zu einem Durchschnitt von "Neutral". Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 28,25 USD, was einer möglichen 14,99-prozentigen Abnahme vom letzten Schlusskurs entspricht. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Schlecht". Insgesamt erhält Upstart somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

