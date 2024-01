Upstart Holdings Aktie: Wo soll das noch hinführen?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analysten ihre Bewertungen für die Upstart-Aktie abgegeben. Davon sind 1 Bewertung als "Gut" eingestuft worden, 3 als "Neutral" und 3 als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Upstart-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Upstart. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 28,25 USD. Das bedeutet, dass das Wertpapier ein Abwärtspotenzial von -11,58 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 31,95 USD. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Zusammenfassend erhält Upstart somit ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen. Der RSI der Upstart liegt bei 66,1, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25 für die Upstart liegt bei 52, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien haben sich für Upstart in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Daher bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Upstart gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Upstart wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Dadurch erhält Upstart auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.