Upstart Holdings Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Analysten schätzen die Aktie von Upstart auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 3 Neutral und 3 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Upstart. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 28,25 USD, was einer Erwartung von -13,61 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 32,7 USD liegt. Aufgrund dieser Bewertungen vergeben die Analysten daher die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gibt es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant geändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Upstart-Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Upstart bei 32,35 USD verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt derzeit bei 32,7 USD, was einen Abstand von +1,08 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der aktuelle Kurs jedoch um -7,1 Prozent niedriger, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine "Neutral"-Einstufung, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen mit einem RSI von 55,48 als auch für einen Zeitraum von 25 Tagen mit einem RSI25 von 68,09.

Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass die Analysten die Upstart-Aktie als "Neutral" bewerten, sowohl in Bezug auf langfristige Einschätzungen als auch im Hinblick auf Sentiment, Diskussionsintensität und technische Analyse.