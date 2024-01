Upstart Holdings Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Das Sentiment und der Buzz um Upstart haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Upstart in diesem Punkt keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält Upstart in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Upstart eher neutral diskutiert. An drei Tagen dominierten positiven Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Upstart liegt derzeit bei 82,45 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 42,28, was darauf hinweist, dass Upstart weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Damit erhält Upstart in dieser Analyse insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten liegen für Upstart 1 positive, 3 neutrale und 3 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gibt keine Analystenupdates zu Upstart aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 28,25 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (33,95 USD) könnte die Aktie somit um -16,79 Prozent fallen, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Upstart-Aktie somit aus Sicht der Analysten eine "Neutral"-Empfehlung.