Upstart Holdings Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die technische Analyse der Upstart-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 33,73 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 26,36 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -21,85 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 31,9 USD über dem aktuellen Kurs von 26,36 USD, was zu einem negativen Rating führt. Insgesamt erhält die Upstart-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Upstart. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Upstart mehr als üblich diskutiert, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 4 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten zeigen eine mögliche Steigerung der Aktie um 57,44 Prozent vom letzten Schlusskurs ausgehend, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Upstart-Aktie zeigt einen Wert von 48,69, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 59,79 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Somit erhält die Upstart-Aktie gemäß der technischen Analyse und den Analysteneinschätzungen ein insgesamt "Neutral"-Rating.