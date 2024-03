Upstart Holdings Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Upstart in den sozialen Medien. Weder übermäßig positive noch negative Diskussionen dominierten. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, liegt bei 48,69 und führt damit zu einer "Neutral"-Einstufung. Ebenso ist der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, mit 59,79 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Upstart-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 33,73 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 26,36 USD liegt, was zu einer Abweichung von -21,85 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 31,9 USD über dem aktuellen Kurs von 26,36 USD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an zehn Tagen dominierten, und negativen Themen, die an drei Tagen überwogen. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Upstart diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.