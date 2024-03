Upstart Holdings Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Upstart-Aktie stattgefunden. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Upstart-Aktie. Es gab keine Analystenupdates zu Upstart im letzten Monat. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten für Upstart beläuft sich auf 41,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 71,91 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 24,14 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Upstart.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Upstart bei 33,67 USD liegt, während die Aktie selbst bei 24,14 USD notiert. Dies entspricht einer Differenz von -28,3 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 29,71 USD, was einer Differenz von -18,75 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Upstart. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes für Upstart festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung der Upstart-Aktie, wobei die technische Analyse und die Anlegerstimmung auf "Schlecht" hindeuten, während das Sentiment und Buzz auf "Gut" hindeuten.