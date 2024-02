Upstart Holdings Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Analyse der Analysten für Upstart zeigt eine neutrale Bewertung, da 1 Kaufempfehlung, 3 neutrale Empfehlungen und 3 schlechte Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 28,25 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -16,67 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Upstart deuten darauf hin, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Stimmungsänderung ist gering, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurden Upstart in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich eine neutrale Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Upstart liegt bei 32,57, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an.

Insgesamt wird Upstart in den verschiedenen Kategorien neutral bewertet, basierend auf der Analyse der Analysten, der Diskussionsintensität, der Anleger-Stimmung und des Relative Strength Index.