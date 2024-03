Upstart Holdings Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analysten haben die Kommentare auf sozialen Plattformen zu Upstart betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Allerdings haben die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was der Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung verleiht.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Upstart-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 33,63 USD. Der letzte Schlusskurs beträgt 25,75 USD, was einer Abweichung von -23,43 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (33,85 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung von überkauften oder überverkauften Wertpapieren herangezogen. Der 7-Tage-RSI für Upstart liegt bei 47,51 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da Upstart weder überkauft noch überverkauft ist.

In den vergangenen zwölf Monaten haben Analysten Upstart insgesamt mit 1 "Gut", 2 "Neutral" und 2 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 41,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 61,17 Prozent bedeutet und somit die Einstufung "Gut" ergibt. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Upstart die Einschätzung "Gut".