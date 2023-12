Upstart Holdings Aktie: War das schon alles?

Upstart-Aktie: Analyse der Stimmung, Analysteneinschätzung, Relative Strength Index und technische Analyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Upstart-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich damit für Upstart in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die langfristige Meinung von Analysten zur Upstart-Aktie wird als "Neutral" eingestuft. Die vorliegenden Bewertungen sind 1 Gut, 3 Neutral und 3 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Upstart vor, und das Kursziel der Analysten wird auf 28,25 USD angesiedelt. Dies würde eine negative Performance von -30,86 Prozent bedeuten, was zur Einstufung "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Analysteneinschätzung als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Upstart wird mit einer Ausprägung von 71,49 bewertet, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 31,19, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Upstart-Aktie von 40,86 USD als positiv bewertet, da er +35,12 Prozent entfernt vom GD200 (30,24 USD) liegt. Der GD50 liegt bei 31,13 USD, was zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +31,26 Prozent beträgt. Unterm Strich wird der Kurs der Upstart-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.