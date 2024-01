Upstart Holdings Aktie: Tut sie es schon wieder?

In der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge mit präzisen und frühzeitigen Analysen erkannt werden. Die Stimmung für Upstart hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie geführt hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist.

Die Analysten bewerten die Upstart-Aktie derzeit neutral, basierend auf 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Abwärtspotential von -13,4 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Daher erhält Upstart eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Upstart-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 31,91 USD liegt, und der letzte Schlusskurs von 32,62 USD auf ähnlichem Niveau liegt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 34,43 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Upstart insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die Upstart-Aktie, mit einem Wert von 40,71 für den RSI7 und einem Wert von 68,16 für den RSI25. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.