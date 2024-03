Upstart Holdings Aktie: So nicht zu erwarten!

Analystenbewertung: Laut Analysten hat Upstart in den letzten 12 Monaten 1 Mal die Bewertung "Gut", 2 Mal die Bewertung "Neutral" und 1 Mal die Bewertung "Schlecht" erhalten. Langfristig betrachtet wird dem Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral" zugeschrieben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Upstart vor. Die Analysten haben sich auch mit dem aktuellen Kurs von 26 USD befasst und erwarten eine Entwicklung von 59,62 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 41,5 USD ergibt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, sodass die Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten als "Gut" betrachtet wird.

Anleger: Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zu Upstart ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Sentiment und Buzz: Neben den Analysen aus Bankhäusern dient auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet als Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Untersuchung der Aktie von Upstart auf diese beiden Faktoren ergibt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Upstart zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Upstart bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.

Technische Analyse: Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Upstart von 26 USD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich mit -22,62 Prozent Entfernung vom GD200 (33,6 USD) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 28,99 USD auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal betrachtet wird, da der Abstand -10,31 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Upstart-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.