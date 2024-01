Upstart Holdings Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass es in den letzten Wochen nur geringfügige Veränderungen in der Stimmung gegenüber der Upstart-Aktie gegeben hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet. Daher erhält Upstart eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 30,45 USD für den Schlusskurs der Upstart-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 34,81 USD, was eine positive Veränderung von 14,32 Prozent darstellt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Das Anleger-Sentiment für die Upstart-Aktie zeigt keine klare Tendenz, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen nicht stark mit der Aktie befasst, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Upstart-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 82,6, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 39,81 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" bewertet.