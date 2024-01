Upstart Holdings Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz. Insbesondere die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist von Bedeutung. Betrachtet man dies bei der Upstart-Aktie, so zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was als positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf und wird daher neutral eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich daher für Upstart ein insgesamt gutes Werturteil basierend auf diesen Faktoren.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Upstart-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 31,84 USD. Der letzte Schlusskurs von 33,23 USD weicht davon um +4,37 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine nahe am gleitenden Durchschnitt liegende Abweichung, weshalb auch hier ein neutrales Rating vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 33,45, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 65,23, was zu einer Einstufung als neutral für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit auch hier ein neutrales Rating für die Upstart-Aktie.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass von insgesamt 7 Bewertungen 1 als gut, 3 als neutral und 3 als schlecht eingestuft wurden. Somit ergibt sich aus den Analystenbewertungen ein durchschnittliches neutrales Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 28,25 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -14,99 Prozent fallen könnte. Insgesamt wird Upstart somit von den Analysten ebenfalls mit einem neutralen Rating bewertet.

Zusammenfassend zeigt sich, dass sowohl die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz, als auch die technische Analyse und die Analysteneinschätzungen zu einem neutralen Gesamtbild für die Upstart-Aktie führen.