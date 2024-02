Upstart Holdings Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet werden kann, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der Upstart-RSI liegt bei 71,48, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 61,03, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Upstart insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Upstart vor. Basierend auf einer Durchschnittskursprognose von 32,33 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 19,27 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. In Summe erhält Upstart daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Upstart-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 33,14 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (27,11 USD) weicht somit um -18,2 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (36,13 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-24,97 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Upstart-Aktie damit aus technischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Upstart in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Auch hierfür erhält Upstart eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.