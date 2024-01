Upstart Holdings Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Diskussionen über Upstart in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. Derzeit gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation, aber in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, was bedeutet, dass die Aktie von Upstart bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Upstart bei 35,54 USD liegt, was eine Entfernung von +15,61 Prozent vom GD200 (30,74 USD) bedeutet und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, liegt bei 32,19 USD, was einem Abstand von +10,41 Prozent entspricht und daher ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Upstart liegt bei 85,61, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 41,69 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Die Aktie von Upstart erhält daher sowohl für die Stimmung als auch für die Diskussionsstärke eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Upstart derzeit aus technischer Sicht als "Gut", aber bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet wird. Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer haben sich in den letzten Wochen verschlechtert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.