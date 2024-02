Upstart Holdings Aktie: Kann das wirklich sein?

Im vergangenen Jahr wurden die Aktien von Upstart von Analysten insgesamt mit einer positiven, zwei neutralen und zwei negativen Bewertungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen neutralen Einschätzung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Upstart vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Upstart liegt bei 41,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 69,32 Prozent entspricht, was als "gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine positive Einschätzung für die Aktie von Upstart.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Upstart beträgt aktuell 83,95 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit als "schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine negative Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien und die Stimmungsänderung ergibt sich eine insgesamt negative Einschätzung für Upstart. Die Diskussionen waren unterdurchschnittlich aktiv, und es gab eine negative Stimmungsänderung. Somit ergibt sich ein langfristig schlechtes Stimmungsbild.

In den letzten zwei Wochen wurden Upstart von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher eine neutrale Einschätzung.

Zusammengefasst ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren insgesamt eine neutrale Einschätzung für Upstart.