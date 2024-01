Upstart Holdings Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Für Upstart liegt der Upstart-RSI bei 71,49, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 31,19, was eine "Neutral"-Bewertung für 25 Tage bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Upstart können über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und bewertet werden. Die Aktie zeigt dabei eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Upstart in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Aus technischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Upstart-Aktie von 40,86 USD eine Entfernung von +35,12 Prozent vom GD200 (30,24 USD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 31,13 USD ein "Gut"-Signal, da der Abstand +31,26 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Upstart-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anlegerstimmung bei Upstart in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Allerdings standen in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Gesamteinschätzung auf "Neutral" lautet. Insgesamt ergibt sich damit zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.