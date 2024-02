Upstart Holdings Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen vor allem positiv gegenüber Upstart eingestellt waren. Insgesamt gab es zehn positive und drei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Upstart daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Upstart als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 59,18, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 mit 65,11 eine ähnliche "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktien von Upstart wurde ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Upstart wurde als kaum verändert eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Daher erhält die Aktie von Upstart bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Upstart-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und 2 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating für die Upstart-Aktie führt. Trotz fehlender Analystenupdates aus dem letzten Monat ergab die durchschnittliche Kurszielanalyse der Analysten ein Aufwärtspotential von 58,28 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält Upstart somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.