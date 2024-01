Upstart Holdings Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die technische Analyse der Upstart-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 31,91 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 32,62 USD nur um 2,23 Prozent höher liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 34,43 USD liegt, und vergleicht ihn mit dem letzten Schlusskurs, der um 5,26 Prozent darunter liegt, erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Upstart in den letzten Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hier wird Upstart mit einer "Gut"-Bewertung ausgezeichnet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzung für die Upstart-Aktie zeigt ein "Neutral"-Rating, basierend auf 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -13,4 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Upstart-Aktie einen Wert von 40,71 für den RSI7 und 68,16 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und die Buzz-Analyse, die Analysteneinschätzung und der Relative Strength-Index, dass die Upstart-Aktie derzeit auf "Neutral" eingestuft wird.