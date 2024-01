Upstart Holdings Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Upstart wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Bezüglich der Kommunikationsfrequenz wurden keine signifikanten Veränderungen beobachtet, weshalb auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Upstart bei 35,57 USD und ist damit +8,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +14,89 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Upstart beträgt aktuell 73,39 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,63, was bedeutet, dass Upstart hier weder über- noch überverkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da 1 Kauf-, 3 Halten- und 3 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Upstart liegt bei 28,25 USD, was einer prognostizierten Entwicklung von -20,58 Prozent entspricht. Daher wird das Rating für die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Neutral".

Sollten Upstart Holdings Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Upstart Holdings jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Upstart Holdings-Analyse.

Upstart Holdings: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...