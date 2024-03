Upstart Holdings Aktie: Gerüchteküche brodelt!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Upstart-Aktie stattgefunden. Davon wurden 1 Bewertung als "Gut", 2 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Upstart-Aktie. Es gab keine Analystenupdates zu Upstart im letzten Monat. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 41,5 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotenzial von 65,01 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 25,15 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigte sich in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Upstart. Es gab insgesamt fünf positive und sieben negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Upstart daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Um zu beurteilen, ob die Upstart-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 52,28 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Upstart weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher ebenfalls mit "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Aktie von Upstart wurde auch anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung untersucht. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Upstart weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für das langfristige Stimmungsbild eine "Gut"-Bewertung für die Aktie von Upstart.