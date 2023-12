Upstart Holdings-Aktie: Feiert sie ihr Comeback?

Die Upstart Holdings-Aktie (WKN: A2QJL7) feierte in der vergangenen Handelswoche ein eindrucksvolles Comeback. Insgesamt ging es in den letzten fünf Handelstagen um +36% mit dem Kurs der US-Kreditvermittlungsplattform nach oben. Allein am Freitag legte die Upstart Holdings-Aktie um mehr als +20% zu. Was steckt hinter dem Comeback an der Börse?