Upstart Holdings Aktie: Eine klare Abfuhr!

In den vergangenen vier Wochen konnte bei Upstart eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auf dieser Grundlage ein "Schlecht"-Rating. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht verändert. Somit wird auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Die Meinungen der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergeben insgesamt eine neutrale Bewertung, da es 1 Kaufempfehlung, 3 neutrale Empfehlungen und 3 negative Bewertungen gibt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Upstart liegt bei 28,25 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs voraussichtlich um -20,58 Prozent fallen wird, da der Kurs zuletzt bei 35,57 USD notiert war. Daher wird auch hierfür ein "Schlecht"-Rating vergeben. Insgesamt führt die Untersuchung der Analysten zu einer neutralen Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 73,39 Punkte, was bedeutet, dass Upstart momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,63, was darauf hindeutet, dass Upstart weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird für diesen Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung des Aktienkurses. Laut unseren Analysten waren die Kommentare zu Upstart überwiegend negativ. Jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Upstart daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.