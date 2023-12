Upstart Holdings Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Analysteneinschätzung für die Upstart-Aktie zeigt eine neutrale Tendenz. Von insgesamt 7 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 1 positiv, 3 neutral und 3 negativ. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 28,25 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -20,42 Prozent fallen könnte. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt neutral bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist überwiegend negativ. In den letzten zwei Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Upstart. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Aufmerksamkeit der Anleger für Upstart nimmt insgesamt ab, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Upstart liegt bei 32,71, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Upstart-Aktie basierend auf den Analysteneinschätzungen, der Anlegerstimmung und dem Relative Strength Index.