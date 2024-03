Upstart Holdings Aktie: Bloß aufpassen!

Die technische Analyse von Upstart zeigt, dass das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend ist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen auf einen negativen Trend hin. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 33,63 USD, während der letzte Schlusskurs bei 26,56 USD liegt, was einer Abweichung von -21,02 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 29,35 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (-9,51 Prozent). Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren wird Upstart daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Analystenbewertungen für Upstart zeigen, dass von insgesamt 4 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, 1 als "Gut", 2 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 41,5 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 56,25 Prozent steigen könnte. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung von "Gut" seitens der Analysten.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen mehrheitlich negativ eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher auch hier eine "Schlecht"-Einschätzung für Upstart.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch weitgehend unverändert. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristig positives Stimmungsbild für Upstart.