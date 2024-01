Upstart Holdings Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Aktienanalyse von Upstart ergab gemischte Bewertungen von Analysten, Anlegern und aus der technischen Analyse. Von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden 1 als "Gut" eingestuft, 3 als "Neutral" und 3 als "Schlecht", was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für die Aktie führte. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 28,25 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um -21,61 Prozent vom letzten Schlusskurs von 36,04 USD fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigte ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, wobei in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen zu Upstart veröffentlicht wurden, obwohl in den letzten Tagen positivere Themen diskutiert wurden.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab ebenfalls eine gemischte Bewertung. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte, während die Rate der Stimmungsänderung negativ war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

In Bezug auf die technische Analyse erhielt Upstart positive Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +14,09 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage lag über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.