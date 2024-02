Upstart Holdings Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

In den vergangenen zwölf Monaten haben die Analysten der Research-Abteilungen die Aktie von Upstart insgesamt mit einer positiven Einschätzung von "Gut", zwei neutralen Einschätzungen und zwei negativen Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich langfristig eine neutrale Einstufung. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Upstart-Aktie liegt bei 41,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 69,32 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 24,51 USD. Dies wird als positive Entwicklung bewertet. Insgesamt ergibt sich also aus der Bewertung der Analysten eine positive Einschätzung für die Upstart-Aktie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität in Bezug auf Upstart, was zu einer negativen langfristigen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls eine negative Einstufung der Upstart-Aktie. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine schlechte Wertentwicklung hin.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung der Upstart-Aktie basierend auf den Untersuchungen der Analysten, des Sentiments und Buzz im Internet, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.