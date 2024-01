Upstart Holdings Aktie: Anleger aufgepasst!

Die technische Analyse des Upstart-Aktienkurses zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 31,33 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 31,06 USD weicht nur um -0,86 Prozent davon ab, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Bei einer kürzeren Analysegrundlage der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnitt von 33,22 USD, wodurch der letzte Schlusskurs um -6,5 Prozent abweicht und die Aktie daher negativ bewertet wird. Insgesamt erhält die Upstart-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik eine neutrale Bewertung.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst auch die Stimmung den Aktienkurs. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den letzten beiden Tagen vor allem negative Themen diskutiert wurden, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt.

Das Stimmungsbild zu Upstart hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, was durch eine zunehmende Tendenz zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien belegt wird. Trotz einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird auch die Diskussion insgesamt negativ bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Upstart 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -9,05 Prozent hin, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Aktie führt.