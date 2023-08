Die Aktie von Upstart (WKN:A2QJL7) erlebt aktuell einen Totalzusammenbruch und verliert allein am Mittwoch -29%, was das Wochenminus auf -45% ausdehnt. Aktuell notiert der Titel bei 42 US$ – im Hoch war er mehr als 400 US$ wert. Doch was steckt hinter dem Abverkauf und wie geht es jetzt weiter?