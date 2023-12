Upsales Technology AB Aktie: Was ist jetzt zu tun!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder im Kommunikationsbuzz rund um die Upsales-Aktie in sozialen Medien. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in dieser Zeit weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Upsales führt.

In den letzten zwei Wochen wurden private Anleger in sozialen Medien besonders positiv gegenüber Upsales bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Diskussionen über den Wert in den sozialen Medien. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Upsales angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" der Anleger-Stimmung führt.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die Upsales-Aktie ein durchschnittlicher Schlusskurs von 47,87 SEK in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 41,6 SEK, was einem Unterschied von -13,1 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 40,15 SEK, was nahe dem letzten Schlusskurs (+3,61 Prozent) liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Upsales auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Upsales daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.