Upsales Technology AB Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Medien gegenüber Upsales war in den letzten Tagen überwiegend neutral. Es gab keine negativen Diskussionen, aber an zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Upsales daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Upsales-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 45,34 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 40,9 SEK liegt, was einer Differenz von -9,79 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie basierend auf dieser Analyse als "Schlecht" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein "Neutral"-Rating aufgrund eines geringeren Unterschieds zwischen dem Schlusskurs und dem gleitenden Durchschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Upsales-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich jedoch eine überkaufte Bewertung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der RSIs mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Upsales in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war nicht außergewöhnlich. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt erhält Upsales eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Stimmung in den sozialen Medien, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.