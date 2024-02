Upsales Technology AB Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die technische Analyse der Upsales-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 42,56 SEK lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 42,2 SEK, was einem Unterschied von -0,85 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 41,14 SEK wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +2,58 Prozent ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt. Daher erhält die Upsales-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde überwiegend positiv, und in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Upsales diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Upsales liegt momentan bei 21,95 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI jedoch weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien ergab, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls neutral bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt.

Insgesamt erhält die Upsales-Aktie demnach eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik und die Veränderungen bei Stimmung und Kommunikationsfrequenz.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Upsales Technology AB-Analyse vom 28.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Upsales Technology AB jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Upsales Technology AB-Analyse.

Upsales Technology AB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...