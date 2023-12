Upsales Technology AB Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) für Upsales liegt bei 78,05, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 57, was als neutral eingestuft wird. Dementsprechend erhält die Aktie in dieser Kategorie die Gesamtbewertung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Upsales ergab die Analyse eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was wiederum zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie im Hinblick auf das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Upsales aktuell bei 46,93 SEK verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 41 SEK aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -12,64 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 40,57 SEK ergibt sich ein "Neutral"-Signal. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse für Upsales "Neutral".