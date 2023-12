Upsales Technology AB Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit eine gute Möglichkeit bietet, überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Für die Upsales-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 89, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 49,59, was darauf hindeutet, dass Upsales weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Tage. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Rating für Upsales.

Die Stimmung der Anleger bei Upsales in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergibt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was darauf hindeutet, dass die Einschätzung insgesamt "Neutral" ist.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist Upsales derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 47,39 SEK, während der Kurs der Aktie bei 41,1 SEK liegt, somit um -13,27 Prozent über diesem Trendsignal. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 40,34 SEK, was einer Abweichung von +1,88 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen zur Aktie. Die Diskussionsintensität bei Upsales ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Upsales.