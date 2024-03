Upsales Technology AB Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum und gibt damit Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Upsales-Aktie zeigt sich ein RSI-Wert von 66 für die letzten 7 Tage, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert mit 55,13 im neutralen Bereich, sodass die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Upsales. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Upsales-Aktie von 41,9 SEK nur geringfügig über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der ebenfalls nahe dem aktuellen Schlusskurs liegt und somit auch zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine überwiegend positive Meinung zu Upsales in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich demnach für die Upsales-Aktie eine neutrale bis leicht positive Gesamtbewertung hinsichtlich des RSI, des Sentiments und der technischen Analyse.