Uponor Registered (A) Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Anleger-Stimmung bei Uponor in den Diskussionsforen und in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Allerdings standen in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, weshalb der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Uponor. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 57,45 Punkte, was darauf hinweist, dass Uponor momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 56,12, dass Uponor weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird für den RSI25 ebenfalls mit "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein, weshalb wir diesen Punkt mit "Schlecht" bewerten. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Uponor-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 26,89 EUR. Der letzte Schlusskurs von 28,14 EUR weicht somit um +4,65 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 28,43 EUR eine Nähe zum gleitenden Durchschnitt (-1,02 Prozent), wodurch die Uponor-Aktie auch für diesen Wert ein "Neutral"-Rating erhält. Zusammenfassend erhält die Uponor-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.