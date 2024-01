Upm-Kymmene-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennen lassen. Trotzdem hat sich die Stimmung für Upm-kymmene in den letzten Wochen kaum verändert, daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch in den letzten vier Wochen gestiegen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Deshalb erhält Upm-kymmene eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" erzielte Upm-kymmene im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,52 Prozent, was 7,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt 8,15 Prozent, und Upm-kymmene liegt aktuell 7,63 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Upm-kymmene liegt bei 37,11, was als neutrale Situation betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Upm-kymmene bei 34,34 EUR und ist damit +5,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +11,82 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.