Upm-Kymmene Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der finnische Papier- und Forstproduktehersteller Upm-kymmene wird derzeit als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24, was bedeutet, dass die Börse 24,76 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 27 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 19. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Upm-kymmene in den sozialen Medien, was zu einer negativen Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Aufmerksamkeit der Anleger für Upm-kymmene ist ebenfalls rückläufig, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Upm-kymmene liegt bei 59,71, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 77,73, was eine Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite für Upm-kymmene beträgt 4,46 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 4,27 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.