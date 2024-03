Upm-Kymmene Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für die Aktie von Upm-kymmene haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies geht aus einer Analyse hervor, die starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkennen kann. Die Diskussionsstärke der Aktie in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen gestiegen, was auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Upm-kymmene liegt bei 38,21 und der RSI25 bei 41,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Upm-kymmene von den privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Ebene erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

Die Dividendenrendite von Upm-kymmene liegt aktuell bei 4,46 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,48 Prozent liegt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.